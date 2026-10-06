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Reclamele care-l laudă pe Trump au costat milioane de dolari din banii contribuabililor. Președintele SUA anunță cine va plăti de acum spoturile TV

Donald Trump a decis ca reclamele televizate în care este promovat să nu mai fie plătite din bani publici. Anunțul vine după critici din partea ambelor partide și solicitări pentru investigații independente.
Reclamele care-l laudă pe Trump au costat milioane de dolari din banii contribuabililor. Președintele SUA anunță cine va plăti de acum spoturile TV
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
06 oct. 2026, 07:16, Știri externe
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Președintele american a anunțat luni că viitoarele spoturi vor fi finanțate de el sau de MAGA Inc., comitetul politic asociat mișcării sale, scrie Reuters. Potrivit Casei Albe, banii pentru reclamele difuzate de acum înainte vor veni de la acest PAC. Decizia schimbă sursa de finanțare, dar nu pune capăt campaniei publicitare.

Reclamele au fost difuzate înaintea alegerilor din noiembrie

Trei reclame difuzate la nivel național au atras atenția prin mesajele favorabile lui Trump. Spoturile prezintă administrația într-o lumină pozitivă și vorbesc despre o „epocă de aur” pentru Statele Unite.

Unul dintre videoclipuri îl prezintă pe Trump afirmând că „America nu va fi niciodată o țară comunistă”. În fundal se aude un cor care repetă expresia „love me”. Un alt spot combină imagini cu Muntele Rushmore și secvențe în care Trump vorbește despre o „epocă de aur a Americii”.

Reclamele au fost difuzate inclusiv în timpul transmisiunilor de fotbal. La final apărea mențiunea că spoturile au fost plătite de guvernul Statelor Unite. Casa Albă a susținut că acestea sunt mesaje de interes public. Criticii au argumentat însă că materialele seamănă cu reclame de campanie.

20 de milioane de dolari au fost alocate pentru campanie

Democrații din Congres au susținut că administrația a transferat 20 de milioane de dolari din fonduri ale Departamentului pentru Securitate Internă pentru finanțarea reclamelor. Una dintre reclame seamănă îndeaproape cu un material folosit de campania lui Trump în alegerile prezidențiale din 2024.

Potrivit Reuters, acest lucru a determinat parlamentari din ambele partide să ceară investigații independente. Întrebarea centrală este dacă fondurile publice pot fi utilizate pentru materiale care au un caracter politic. Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a cerut luni investigații din partea unor organisme federale de control. El a calificat folosirea banilor publici drept o problemă gravă și a solicitat verificarea modului în care au fost cheltuite fondurile.

De partea cealaltă, președintele Comisiei Federale pentru Comunicații, Brendan Carr, a apărat reclamele. El a spus că acestea sunt materiale corespunzătoare și a respins solicitarea unei investigații din partea FCC.

Trump spune că reclamele vor fi plătite de MAGA Inc.

În mesajul său, Trump a susținut că reclamele reprezintă o „promovare pozitivă pentru marea noastră Americă”. El a precizat însă că nu vor mai fi plătite de contribuabili. MAGA Inc. dispune de aproximativ 400 de milioane de dolari, potrivit Reuters. Un oficial al Casei Albe a confirmat că PAC-ul va suporta costurile reclamelor difuzate în continuare.

Nu este clar din informațiile disponibile dacă banii publici cheltuiți deja vor fi recuperați de guvern. Schimbarea vine cu mai puțin de o lună înaintea alegerilor pentru Congresul SUA. În același timp, controversa privind utilizarea fondurilor publice nu este încheiată. Investigațiile solicitate de politicieni și oficiali pot stabili dacă finanțarea reclamelor a respectat regulile privind folosirea banilor federali pentru propagandă sau activități politice.

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