Record în China: 23 de milioane de călătorii cu trenul într-o singură zi

Căile ferate naționale din China au înregistrat miercuri 23,13 milioane de călătorii în prima zi a sărbătorii de opt zile a Zilei Naționale, o creștere cu aproape 8% față de anul precedent și un record zilnic, potrivit postului de televiziune de stat CCTV.

Conform CCTV, joi se așteptau peste 19 milioane de călătorii pe rețeaua feroviară. Numai rețeaua feroviară din Delta Fluviului Yangtze urma să gestioneze patru milioane de pasageri, o creștere de peste 10% față de anul precedent.

Ministerul Culturii și Turismului urmează să publice datele generale privind călătoriile după sărbătorile, care se încheie oficial pe 8 octombrie.

În 2024, pe rețeaua feroviară națională au fost efectuate 21,45 milioane de călătorii la 1 octombrie, un record la acea vreme. În 2019, cifra corespunzătoare a fost de 17,13 milioane.