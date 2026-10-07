Recordul de pe Wall Street nu a rezistat decât o zi | Acțiunile scad pe fondul dobânzilor și al datoriilor

Bursele americane au pierdut teren miercuri, la doar o zi după ce S&P 500 a atins un nou record. Investitorii au reacționat la creșterea randamentelor obligațiunilor, la inflația ridicată și la temerile legate de datoriile tot mai mari ale guvernelor, potrivit AP.

Indicele S&P 500 a scăzut cu 0,2%, după ce marți a depășit precedentul record stabilit în august. Dow Jones a pierdut 0,7%, iar Nasdaq a coborât cu 0,2%.

Presiunea s-a simțit și pe piața obligațiunilor.

Randamentul titlurilor de Trezorerie americane pe 10 ani a urcat dimineața până la 5,36%, față de 5,27% la închiderea ședinței precedente.

Cele trei mari forțe care vor influența economia mondială, în accepția FMI

Ulterior, randamentul a coborât la 5,28%, după ce Departamentul Trezoreriei a vândut obligațiuni pe 10 ani în valoare de 39 de miliarde de dolari.

Randamentele mai mari pot pune presiune pe acțiuni, deoarece fac împrumuturile mai scumpe pentru companii și consumatori.

În același timp, investitorii urmăresc cu atenție evoluția datoriilor publice, care au ajuns la niveluri record în mai multe economii importante.

Șefa Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a declarat miercuri că nivelul ridicat al datoriilor guvernamentale reprezintă una dintre cele trei mari forțe care vor influența economia mondială.

Celelalte două sunt dezvoltarea inteligenței artificiale și prețurile ridicate ale energiei.

Franța, printre cele mai afectate piețe

Problemele legate de finanțele publice s-au văzut puternic în Franța. Indicele CAC 40 a scăzut cu 1,2%, una dintre cele mai mari pierderi din lume în această zi.

Investitorii sunt îngrijorați de situația bugetară a Franței și de creșterea randamentelor obligațiunilor.

Protestele din țară au pus, de asemenea, presiune pe guvern pentru majorarea cheltuielilor, ceea ce ar putea accentua problema datoriei publice.

Și alte piețe europene au înregistrat scăderi.

În Asia, indicele Kospi al bursei din Coreea de Sud a coborât cu 2%, după o scădere puternică a acțiunilor SK Hynix, una dintre cele mai importante companii ale țării.

Petrolul rămâne un factor de risc

Prețul petrolului continuă să fie urmărit atent de piețe, pe fondul incertitudinilor legate de războiul cu Iranul și de momentul în care industria energetică își va putea relua activitatea normală.

Petrolul Brent a trecut pentru scurt timp de 102 dolari pe baril, înainte să închidă la 100,20 dolari, cu 0,4% sub nivelul precedent.

Prețul este însă cu mult peste cei aproximativ 72 de dolari pe baril de dinaintea izbucnirii războiului.

Agenția Internațională pentru Energie a anunțat că statele membre susțin accelerarea eliberării unor rezerve de petrol, cu accent pe motorină.

Rezultatele companiilor, următorul test pentru Wall Street

Investitorii se pregătesc acum pentru sezonul rezultatelor financiare. Așteptările sunt ridicate: analiștii estimează o creștere de aproape 30% a profitului pe acțiune, potrivit FactSet.

O serie de rezultate sub așteptări ar putea pune și mai multă presiune pe burse, mai ales după recordurile recente.

Companiile trebuie să demonstreze că pot genera profituri suficient de mari pentru a susține evaluările ridicate ale acțiunilor într-un context în care dobânzile și randamentele obligațiunilor apasă asupra pieței.

Printre companiile care au atras atenția miercuri s-a numărat Worthington Steel, ale cărei acțiuni au scăzut cu 6,5% după ce rezultatele trimestriale au fost sub estimările analiștilor.

În schimb, acțiunile Constellation Brands au urcat cu 1,9%.