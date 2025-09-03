Regatul Unit este în negocieri avansate pentru construirea de nave de război pentru două țări NATO

Regatul Unit se află în discuții avansate pentru construirea de nave de război pentru Danemarca și Suedia, au declarat, pentru Financial Times, persoane familiarizate cu negocierile.

Informația vine în urma anunțului de săptămâna trecută privind cea mai mare tranzacție de export de nave de război din istoria Marii Britanii, cu Norvegia. Discuțiile au loc în contextul în care Marea Britanie își consolidează alianțele militare cu Scandinavia pentru a contracara Rusia în Arctica și Atlanticul de Nord, iar avertismentele președintelui american Donald Trump cu privire la garanțiile de securitate americane pentru Europa sporesc atractivitatea achiziționării de arme de la aliații europeni, relevă sursa citată.

Potrivit uneia dintre sursele citate de FT, discuțiile dintre Marea Britanie și Suedia au fost „foarte pozitive”, dar și mai complexe, întrucât Stockholm lua în considerare și o ofertă rivală din partea Franței.

Discuțiile se concentrează pe grupul de apărare FTSE 100 Babcock International, care produce fregate de tipul 31 la Rosyth, în Scoția, pentru Danemarca și Suedia. Se așteaptă ca în această lună să fie anunțată o înțelegere cu Danemarca pentru trei fregate de tip 31 „Arrowhead 140”.

Danemarca ar putea să construiască în țară fregate suplimentare de tipul 31 după comanda inițială, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu discuțiile. Pe de altă parte, Suedia intenționează să comande patru fregate de tipul 31, însă decizia Stockholmului este așteptată până la sfârșitul anului.

Fregata de tip 31 este noua navă de război multifuncțională a Regatului Unit. Se așteaptă ca Marina Regală să primească cinci nave în următorii ani, pentru a înlocui fregatele de tip 21, care sunt învechite.