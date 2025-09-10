Reprezentanții Flotillei din Gaza susțin că a doua navă a fost lovită de o dronă

Reprezentanții vasului „Flotilla Global Sumud” din Gaza au anunțat marți seară că o altă ambarcațiune a sa a fost lovită în apropiere de Tunis și suspectează că este vorba de o dronă, la 24 de ore după un incident similar .

„O altă ambarcațiune a fost lovită într-un presupus atac cu o dronă ”, a declarat reprezentanții într-un comunicat.

Nava „Alma”, care purta pavilion britanic, a fost lovită în apele tunisiene din largul orașului Sidi Bou Said, în suburbiile nordice ale Tunisului, potrivit sursei citate. Aceasta „a suferit avarii în urma unui incendiu pe puntea superioară. Incendiul a fost stins între timp, iar toți pasagerii și echipajul sunt în siguranță ”, se arată în comunicat.

„A doua noapte, al doilea atac cu drone ”, a declarat pentru AFP Melanie Schweizer, una dintre coordonatoarele flotilei.

Cu o zi înainte, nava „Familia” fusese atacată, au anunțat organizatorii, cu înregistrări video care susțin acest lucru.

„Aceste atacuri repetate survin pe fondul intensificării agresiunii israeliene împotriva palestinienilor din Gaza și constituie o încercare orchestrată de a distrage atenția și de a deraia misiunea noastră ”, au precizat reprezentanții navelor în comunicat.

Luni, flotila care era ancorată în largul coastei orașului Sidi Bou Said, a susținut că una dintre ambarcațiunile sale, „Family”, a fost „lovită” de o dronă.

În urma incidentului, reprezentanții „Global Sumud Flotilla” au postat pe rețelele sale de socializare înregistrări video de pe camerele de supraveghere, care arătau ceea ce părea a fi o explozie. Garda Națională Tunisiană, echivalentul jandarmeriei, a negat orice atac cu drone, afirmând că, conform constatărilor inițiale, „niciun” dispozitiv nu a fost detectat. Este posibil ca incendiul să fi fost provocat de un muc de țigară.