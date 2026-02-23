Reprezentantul comercial al lui Trump spune că SUA nu renunță la acordurile tarifare cu alte țări

Curtea Supremă a SUA a decis vineri că multe dintre tarifele impuse de președintele american au fost ilegale, ceea ce l-a determinat pe Trump să anunțe a doua zi un nou tarif global de 15% pentru toate importurile, potrivit The Guardian.

Greer a declarat la CBS că noua taxă este separată de acordurile încheiate în ultimele nouă luni cu aproximativ 20 de țări din întreaga lume.

„Vrem să înțeleagă că aceste acorduri vor fi bune”, a spus Greer. „Vom fi alături de ei. Ne așteptăm ca partenerii noștri să fie alături de ei.”

Secretarul britanic pentru educație, Bridget Phillipson, a recunoscut duminică că firmele britanice se confruntă cu „incertitudine” după ultimele evoluții, dar a declarat pentru Sky News că Regatul Unit se așteaptă ca acordurile sale comerciale „preferențiale” cu SUA să continue.

Liderii de afaceri au mai spus că se așteaptă ca Marea Britanie să „dubleze” eforturile în ceea ce privește acordul existent anunțat de Trump și prim-ministrul britanic, Keir Starmer, în mai anul trecut, în loc să renunțe.

Acordurile tarifare, respectate de UE

UE a declarat că „își respectă angajamentele” din acordul încheiat între Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, și Trump în Scoția în iulie anul trecut. Acordul prevedea un tarif de import de 15% pentru majoritatea bunurilor UE – jumătate din rata cu care amenința Trump la momentul respectiv.

Blocul comunitar este îngrijorat că acordul ar putea fi anulat pentru ultima taxă de 15% impusă de Trump, care, dacă ar fi impusă pe lângă tarifele existente, ar putea duce la o cotă și mai mare pentru multe bunuri, inclusiv vin și băuturi spirtoase.

Într-o declarație vehementă, UE a cerut SUA să nu retragă acordul din iulie.

„Un acord este un acord”, a afirmat acesta. „În calitate de cel mai mare partener comercial al Statelor Unite, UE se așteaptă ca SUA să își onoreze angajamentele.”

Decizia Curții Supreme de vineri l-a înfuriat pe Trump, care a anunțat rapid noul tarif de 15% în temeiul Legii Comerțului din 1974, un cadru legal diferit de cel investigat de judecători.