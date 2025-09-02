Restricții mai dure la importul de gaz rusesc după 2027 pregătite de UE

Danemarca, care deține în prezent președinția rotativă a UE, a distribuit o propunere prin care importatorii de gaze ar fi obligați să prezinte autorităților naționale dovezi că aprovizionarea nu provine din Rusia, potrivit unui document consultat de Bloomberg.

Planul vizează în special gazul transportat prin TurkalexandraStream, conducta ce leagă Rusia de Europa de Sud-Est.

„Gazul natural care intră în Uniune prin frontierele sau punctele de interconectare dintre Uniune și Rusia ori Belarus, precum și prin punctul de interconectare Strandzha 2 / Malkoclar (TurkStream), se va considera exportat, direct sau indirect, din Federația Rusă, cu excepția cazului în care există dovezi neechivoce contrare”, se arată în propunerea de compromis a Danemarcei.

Proiectul de reguli reflectă temerile că aprovizionările rusești ar putea fi în continuare amestecate cu alte gaze și reexportate în Europa, un proces dificil de urmărit deoarece combustibilul își schimbă frecvent proprietarul înainte de a ajunge la consumatorii finali. Dacă vor fi adoptate, măsurile ar bloca și viitoarele tranzacții de tip swap, prin care livrările rusești ar putea fi prezentate drept transporturi non-rusești.

Conform planului actual de eliminare treptată, importurile de gaze pe baza contractelor pe termen scurt, de mai puțin de un an, trebuie să înceteze până la 17 iunie 2026, cu excepții pentru statele fără ieșire la mare, precum Ungaria și Slovacia. Contractele pe termen mai lung vor fi interzise complet până la sfârșitul lui 2027.

Danemarca speră să obțină sprijinul statelor membre ale UE pentru această propunere privind interdicția gazului până în luna octombrie. Ulterior, ar urma negocieri cu Parlamentul European, cu obiectivul de a finaliza legislația înainte de sfârșitul anului.