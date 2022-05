Retailerul britanic Marks & Spencer iese de pe piaţa rusă

"M&S este o afacere bazată pe valori; prin urmare, ca urmare a invaziei Ucrainei, am încetat livrările către Rusia la 3 martie 2022", a declarat compania într-un raport privind rezultatele anuale publicat miercuri. "Ulterior, am luat decizia de a ieşi complet din franciza noastră din Rusia şi am recunoscut suma de 31 de milioane de lire sterline (38 de milioane de dolari) în elementele de ajustare, reprezentând costurile noastre totale de ieşire din Rusia şi întreruperea activităţii în Ucraina".

M&S este cea mai recentă dintr-o serie tot mai mare de companii care au abandonat sau şi-au redus operaţiunile din Rusia de când aceasta a început invazia în Ucraina.

Luni, Starbucks a declarat că "a luat decizia de a ieşi şi de a nu mai avea o prezenţă de marcă pe piaţă", după ce anterior şi-a întrerupt operaţiunile şi a oprit livrările de produse în Rusia.

Săptămâna trecută, McDonald's a declarat că îşi vinde activitatea din Rusia după ce a funcţionat timp de peste 30 de ani în regiune.