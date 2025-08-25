Guvernul britanic, pus sub presiune după izbucnirea protestelor migranților

Decizia instanței a creat o problemă pentru guvern, care se străduiește deopotrivă să reducă migrația ilegală și să își îndeplinească obligațiile de a găzdui persoanele care caută refugiu.

Imigrația a devenit un subiect politic sensibil în condițiile în care țările occidentale încearcă să gestioneze fluxul de migranți care fug din zonele de război, sărăcie, schimbări climatice sau persecuții politice. În Regatul Unit, dezbaterea s-concentrat asupra migranților care traversează Canalul Mânecii în bărci supraaglomerate operate de traficanți, dar și asupra tensiunilor tot mai mari legate de cazarea a zeci de mii de solicitanți de azil pe cheltuiala statului.

Pentru a ajuta la rezolvarea crizei, guvernul a anunțat duminică accelerarea procesării apelurilor la azil, ceea ce ar putea duce la mai multe deportări și la reducerea restanțelor de dosare.

Ultimul val de demonstrații a urmat după săptămâni de proteste în fața Bell Hotel din Epping, la periferia Londrei, unde un rezident al hotelului a fost acuzat că ar fi încercat să sărute o fată de 14 ani și a fost pus sub acuzare pentru agresiune sexuală. Bărbatul a negat acuzația și urmează să fie judecat la sfârșitul acestei luni.

Consiliul Districtual Epping Forest a obținut o ordonanță provizorie de închidere a hotelului, invocând „niveluri fără precedent de proteste și perturbări”, care au dus la mai multe arestări.

Decizia de marți a Înaltei Curți, favorabilă consiliului, și pe care guvernul intenționează să o conteste, a inspirat noi manifestații anti-migrație în weekend, organizate sub sloganul Abolish Asylum System. Gruparea Stand up to Racism a mobilizat, la rândul său, contra-manifestanții.