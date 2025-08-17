Reuniunea virtuală a „Coaliției celor dispuși” s-a încheiat. Care sunt primele concluzii

UPDATE. Reuniunea virtuală a liderilor europeni cu Zelenski s-a încheiat

Reuniunea virtuală a „coaliției celor dispuși” s-a încheiat.

Grupul de lideri europeni, care are ca scop reunirea țărilor pentru a proteja acordul de pace în Ucraina, a fost completat de Volodimir Zelenski din Bruxelles.

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a fost primul care a comentat după încheierea reuniunii.

El a declarat, în timpul reuniunii, că pentru a se ajunge la pace, trebuie exercitată presiune asupra agresorului, nu asupra victimei.

Știrea inițială:

Coaliția – coprezidată de Starmer, președintele Franței Emmanuel Macron și cancelarul Germaniei Friedrich Merz – are ca scop reunirea țărilor pentru a proteja acordul de pace în Ucraina.

Volodimir Zelenski s-a alăturat videoconferinței de la Bruxelles, unde și-a petrecut după-amiaza, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Mulți dintre lideri vor merge mâine spre Washington pentru a i se alătura lui Zelenski în cadrul întâlnirii sale cu Donald Trump.

Președintele României, Nicușor Dan, participă și el la conferință.