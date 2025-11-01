Spania va găzdui o reuniune secretă a Coaliţiei Voinţei privind Ucraina

La întâlnire vor participa reprezentanţi ai 35 de ţări, care se vor reuni pentru a discuta despre sprijinul suplimentar acordat Ucrainei, a raportat El Mundo.

Va fi o zi de lucru intensă, care va începe la ora 09:00 şi se va încheia după ora 15:30, cu două serii de discuţii privind acordarea de ajutor pentru Kiev.

Modalităţile de organizare a reuniunii sunt strict confidenţiale. Participanţii au fost avertizaţi că telefoanele mobile sunt interzise şi vor fi depozitate într-un loc special amenajat.

Participanţii au fost, de asemenea, avertizaţi că detaliile reuniunii nu pot fi făcute publice.

„Delegaţilor li se cere să nu publice informaţii despre reuniune pe platforme publice sau pe reţelele de socializare”, se arată într-un document consultat de ziar.

Reuniunea va aborda modul în care se poate avansa în ceea ce priveşte creşterea sprijinului pentru Ucraina, modul în care se pot satisface nevoile financiare urgente ale acesteia, inclusiv cele legate de eforturile sale militare şi de apărare, precum şi modul în care se pot coordona iniţiativele pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei.

Printre altele, participanţii îşi propun să specifice priorităţile în materie de ajutor şi să ajungă la acorduri.

Ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, va lua apoi cuvântul în cadrul reuniunii şi va avea un schimb de opinii cu participanţii. Cu toate acestea, şeful diplomaţiei spaniole nu va fi prezent la toate mesele de lucru, deoarece aceasta este o reuniune la nivel inferior.

În cadrul celei de-a doua serii de discuţii, participanţii vor încerca să elaboreze o abordare comună privind garanţiile de securitate pentru Ucraina şi să facă un schimb de opinii cu privire la discuţiile în curs în acest sens. O atenţie specială va fi acordată cadrelor juridice, politice şi diplomatice, precum şi contribuţiei pe care Coaliţia celor dispuşi să o aducă la descurajarea viitoarelor agresiuni ruseşti.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat recent că planul Coaliţiei Voinţei va fi discutat la nivel de consilieri la sfârşitul acestei săptămâni.

Pe 27 octombrie, Zelenski spunea că, în decurs de o săptămână sau zece zile, liderii Ucrainei şi ai Europei vor lucra la un plan pentru a pune capăt războiului.

Cu toate acestea, Zelenski este sceptic că Putin este pregătit să accepte orice plan de pace.