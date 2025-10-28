Prima pagină » Știri externe » Rio de Janeiro: 64 de morți în urma unei operațiuni a poliției

Rio de Janeiro: 64 de morți în urma unei operațiuni a poliției

Cel puțin 64 de persoane, inclusiv patru polițiști, au murit marți într-un raid al poliție ce viza o grupare criminală majoră, cu doar câteva zile înainte ca orașul să găzduiască summitul COP 30, relatează Reuters.
Rio de Janeiro: 64 de morți în urma unei operațiuni a poliției
Radu Mocanu
28 oct. 2025, 22:56, Știri externe

Guvernatorul statului Rio de Janeiro, Claudio Castro, a confirmat bilanțul și a confirmat că operațiunea a implicat peste 2.500 de membrii ai forțelor de ordine și a rezultat în 81 de arestări.

„Rămânem fermi în confruntarea cu narcoterorismul”, a transmis Castro.

Guvernatorul a declarat orașul „în stare de război” și a spus că este cea mai amplă operațiune a poliției de la o intervenție din 2010.

El le-a recomandat, de asemenea, locuitorilor din cartierele afectate să rămână în case cât timp continuă operațiunea.

Orașul brazilian va găzdui în luna noiembrie și Summitul C40 și ceremonia Premiului Earthshot.

Rio de Janeiro are experiență în găzduirea unor evenimente globale de amploare precum Jocurilor Olimpice din 2016, a summitului G20 din 2024 și summitul BRICS din luna iulie a anului curent.