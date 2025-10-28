Rio de Janeiro: 64 de morți în urma unei operațiuni a poliției

Guvernatorul statului Rio de Janeiro, Claudio Castro, a confirmat bilanțul și a confirmat că operațiunea a implicat peste 2.500 de membrii ai forțelor de ordine și a rezultat în 81 de arestări.

„Rămânem fermi în confruntarea cu narcoterorismul”, a transmis Castro.

Guvernatorul a declarat orașul „în stare de război” și a spus că este cea mai amplă operațiune a poliției de la o intervenție din 2010.

El le-a recomandat, de asemenea, locuitorilor din cartierele afectate să rămână în case cât timp continuă operațiunea.

Orașul brazilian va găzdui în luna noiembrie și Summitul C40 și ceremonia Premiului Earthshot.

Rio de Janeiro are experiență în găzduirea unor evenimente globale de amploare precum Jocurilor Olimpice din 2016, a summitului G20 din 2024 și summitul BRICS din luna iulie a anului curent.