„Robin Hood” de la supermarket: un casier din Austria, judecat după ce ar fi acordat reduceri de până la 50% clienților

Procurorii estimează prejudiciul produs companiei la aproximativ 26.000 de euro, potrivit publicației Der Standard.

Cazul s-a petrecut la o filială a lanțului de magazine din Linz și a ajuns în atenția autorităților după ce presupusele reduceri excesive au fost descoperite în urma unui control intern.

Reduceri de până la 50% acordate timp de mai multe luni

Potrivit publicației austriece, care citează Oberösterreichische Nachrichten, tânărul este acuzat de procurorii din Linz de infracțiunea de abuz de încredere.

Anchetatorii susțin că, în calitatea sa de casier într-un supermarket din Linz, angajatul ar fi oferit reduceri unor clienți în mod aleatoriu, timp de mai multe luni din anul 2025.

În unele cazuri, prețurile produselor ar fi fost diminuate chiar și cu 50%.

Situația ar fi fost descoperită în timpul unei verificări interne efectuate de conducerea comercială a lanțului de supermarketuri. Valoarea totală a prejudiciului invocat de acuzare se ridică la aproximativ 26.000 de euro.

Ar fi spus că oferea reducerile „din reflex”

După ce a fost confruntat de angajator cu rezultatele verificărilor, tânărul ar fi recunoscut că acordase reducerile.

Potrivit relatării presei austriece, purtătoarea de cuvânt a Parchetului a declarat că angajatul i-ar fi explicat companiei că oferea reducerile „din reflex” și că trecea printr-o perioadă dificilă din punct de vedere psihologic, dorindu-și să fie apreciat de clienți.

Atitudinea sa în fața anchetatorilor a fost însă diferită. Tânărul nu a recunoscut acuzațiile în timpul audierii efectuate în cadrul anchetei și a făcut uz de dreptul de a păstra tăcerea.

El nu are antecedente penale, iar până la pronunțarea unei hotărâri definitive beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Ce riscă tânărul dacă va fi găsit vinovat

În Austria, infracțiunea de care este acuzat tânărul este reglementată de articolul 153 din Codul penal și vizează situațiile în care o persoană își folosește în mod conștient și abuziv autoritatea de a dispune de bunurile altuia, provocând astfel un prejudiciu patrimonial.

În forma de bază, fapta poate fi sancționată cu până la șase luni de închisoare sau cu amendă. Atunci când prejudiciul depășește 5.000 de euro, pedeapsa prevăzută poate ajunge până la trei ani de închisoare. Pentru prejudicii care depășesc 300.000 de euro, legislația austriacă prevede pedepse cuprinse între un an și zece ani de închisoare.

În cazul casierului, procurorii estimează prejudiciul la aproximativ 26.000 de euro, ceea ce îl plasează peste pragul de 5.000 de euro prevăzut de legislația austriacă.

Instanța urmează să stabilească dacă reducerile acordate de tânăr constituie infracțiunea de care este acuzat și, în cazul unei condamnări, eventuala sancțiune.