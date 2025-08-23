Rubio anunță că Statele Unite vor suspenda eliberarea vizelor de muncă pentru șoferii de camion străini

El nu a furnizat detalii joi în postarea sa de două propoziții pe platforma socială X, lăsând pe unii din industria transporturilor rutiere să se întrebe dacă mulți șoferi vor fi afectați.

Răspunsul scurt: nu, scrie AP.

Dar anunțul părea să vizeze atât politica, cât și siguranța rutieră, venind în contextul în care un accident mortal din Florida, în care a fost implicat un șofer de camion străin, a devenit din ce în ce mai politizat, birourile a doi guvernatori ambițioși luptându-se public pentru responsabilitate.

Având în vedere că accidentul din Florida a ajuns în politica națională, sunt câteva lucruri care merită a fi știute.

Depinde cum este definit „mulți”, iar numărul exact nu este clar. Dar se pare că cel mult câteva mii din cei aproximativ 3,5 milioane de șoferi de camioane comerciale din țară ar fi afectați de noua directivă.

Șoferii care solicită trei tipuri de vize, vizați

Sunt vizați șoferii care solicită trei tipuri de vize, a declarat vineri Departamentul de Stat, în special viza H-2B pentru lucrătorii temporari. În acest an fiscal, în cadrul programului au fost eliberate doar aproximativ 1.500 de vize pentru șoferi de camioane, iar anul trecut 1.400, potrivit lui Jeff Joseph, președintele Asociației Avocaților Americani pentru Imigrare.

Programul a contribuit la compensare a ceea ce mulți observatori consideră a fi o lipsă persistentă de șoferi comerciali. Dar vizele H-2B sunt limitate în majoritatea anilor la 66.000, șoferii reprezentând doar câteva procente din total.

Celelalte două categorii de vize enumerate de Departamentul de Stat sunt E-2, pentru persoanele care fac investiții substanțiale într-o afacere din SUA, și EB-3, care este destinată lucrătorilor calificați, cum ar fi angajații din domeniul sănătății, profesioniștii IT și meseriașii calificați, cum ar fi electricienii.

Asociația Șoferilor Independenți Proprietari-Operatori, o asociație profesională care reprezintă șoferii de camioane din întreprinderile mici, a aplaudat administrația pentru că „a demascat mitul lipsei șoferilor de camioane și a continuat eforturile de a restabili standardele de siguranță de bun simț pe autostrăzile țării noastre”. Asociația respinge discuțiile despre penurie, afirmând că există adesea șoferi de camioane independenți disponibili, dar companiile preferă șoferii care costă mai puțin.

Anunțul lui Rubio, după o tragedie provocată de un șofer indian de camion

Jerry Maldonado, de la Asociația Transportatorilor Auto din Laredo, un grup de 200 de companii de transport rutier care operează de ambele părți ale frontierei sudice, a fost ușurat când Departamentul de Stat a dat mai multe detalii despre anunțul lui Rubio. Șoferii mexicani și canadieni operează în SUA cu vize B-1, a spus el, care permit cetățenilor non-americani să intre în țară pentru o perioadă scurtă de timp. Unii se temeau că aceste vize ar putea fi, de asemenea, suspendate.

„Anunțul a speriat unele persoane, dar mă bucur că s-a clarificat situația”, a spus Maldonado.

Anunțul lui Rubio a venit după ce trei persoane au fost ucise când șoferul de camion Harjinder Singh a făcut o întoarcere ilegală pe autostradă, potrivit Poliției Rutiere a statului. Departamentul pentru Securitate Internă a declarat șoferul, originar din India, se afla ilegal în țară. Accidentul a căpătat rapid o dimensiune politică, susținătorii guvernatorului republican al Floridei, Ron DeSantis, dând vina pe guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom.