Rubio: SUA vor „distruge” grupările criminale străine dacă va fi nevoie

„Acum ne vor ajuta să-i găsim pe acești oameni și să-i aruncăm în aer, dacă asta e nevoie”, a spus Rubio în timpul unei vizite în Ecuador.

De asemenea, el a anunțat că SUA vor desemna două dintre cele mai mari bande criminale din Ecuador, Los Lobos și Los Choneros, drept organizații teroriste străine.

Comentariile vin la câteva zile după ce forțele americane au efectuat un atac asupra unei ambarcațiuni în Marea Caraibelor. Casa Albă spune că au fost uciși 11 traficanți de droguri, deși nu le-a dezvăluit identitatea.

Întrebat dacă traficanții care provin din state aliate SUA, precum Mexic și Ecuador, s-ar putea confrunta cu „execuții unilaterale” din partea forțelor americane, Rubio a spus că „guvernele cooperante” ar ajuta la identificarea traficanților.

„Președintele a spus că vrea să poarte război împotriva acestor grupări pentru că ne poartă război de 30 de ani și nimeni nu a răspuns”.

„Dar nu este nevoie să facem asta în multe cazuri cu guvernele prietene, pentru că guvernele prietene ne vor ajuta”.

Guvernele ecuadorian și mexican nu au declarat că vor ajuta la lovituri militare.

În urma atacului de marți asupra navei din sudul Caraibelor , președintele Donald Trump a declarat că operațiunea militară a vizat membri ai bandei venezuelene Tren de Aragua, care transportau narcotice ilegale spre SUA.