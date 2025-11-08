Ministerul Apărării a declarat pe Telegram că forțele ruse au capturat Vovche, în sud-estul regiunii Dnipropetrovsk.

Conform datelor recensământului ucrainean, populația satului era de 13 persoane în 2001.

În regiunea Donețk, Rusia a spus că a continuat să câștige teren în luptele din casă în casă în orașul strategic Pokrovsk, precum și în apropierea orașului Mirnohrad, potrivit Reuters.

Rusia, care se referă la aceste orașe folosind denumirile lor din era sovietică, Krasnoarmeisk și Dmitrov, a declarat că ambele sunt încercuite.

Ministerul a mai transmis că înregistrează progrese în Kupiansk, în regiunea Harkov, unde, potrivit acestuia, unitățile ucrainene sunt, de asemenea, încercuite.

Kievul a recunoscut că situația din Pokrovsk, unde luptele durează de peste un an, este dificilă, dar afirmă că luptă în continuare în toate cele trei orașe.

DeepState, o hartă open-source a liniei frontului gestionată de ucraineni, arată că Rusia a avansat în jurul Pokrovskului și Kupianskului, dar nu a izolat forțele ucrainene în niciunul dintre aceste orașe.