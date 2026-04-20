Rusia, criticată după o expoziție despre „rusofobia poloneză” organizată la Katyn

Autoritățile ruse au inaugurat la începutul lunii aprilie o expoziție intitulată „10 secole de rusofobie poloneză” chiar în complexul memorial Katyn, locul unde aproximativ 22.000 de ofițeri, polițiști și intelectuali polonezi au fost executați de NKVD în 1940, la ordinul lui Iosif Stalin. Evenimentul a fost organizat de Societatea Militar-Istorică Rusă, condusă de un consilier al președintelui Vladimir Putin, și a atras critici imediate din partea oficialilor polonezi și a familiilor victimelor, scrie Euronews.

Reacții dure din partea Poloniei

Reprezentanții Poloniei au acuzat Moscova că folosește un loc al memoriei pentru propagandă politică. „Este o revenire la narațiunea sovietică, care încerca să dea vina pe Germania pentru masacrul de la Katyn”, a declarat Rafał Kościński, purtător de cuvânt al Institutului Memoriei Naționale din Polonia. El a avertizat că astfel de inițiative fac parte dintr-o strategie mai amplă de reinterpretare a istoriei celui de-Al Doilea Război Mondial.

Expoziția a fost deschisă pe 10 aprilie, la 16 ani de la tragedia aviatică de la Smolensk, în care și-au pierdut viața 96 de persoane, inclusiv președintele Poloniei de atunci, Lech Kaczyński. La doar câteva zile urma și Ziua Comemorării Victimelor de la Katyn, ceea ce a amplificat reacțiile critice. „Alegerea locului și a momentului este o răutate calculată”, a declarat Izabella Saryusz-Skąpska, reprezentanta familiilor victimelor.

Acuzații de rescriere a istoriei

Expoziția susține că elitele poloneze ar fi manifestat „ostilitate față de Rusia” de-a lungul secolelor și critică politicile actuale ale Varșoviei, inclusiv sprijinul acordat Ucrainei. Vocile critice consideră că mesajul încearcă să justifice pozițiile actuale ale Moscovei și să minimalizeze responsabilitatea istorică pentru masacrul de la Katyn. Uniunea Sovietică a negat timp de decenii implicarea în crime, atribuindu-le Germaniei naziste, până când a recunoscut oficial responsabilitatea în 1990.

Tensiuni tot mai mari în jurul memoriei istorice

Controversa legată de expoziție vine pe fondul unor acțiuni similare în ultimii ani. Autoritățile ruse au eliminat simboluri poloneze din memoriale și au instalat monumente dedicate liderilor sovietici, inclusiv Stalin. Un politician rus din opoziție a cerut retragerea expoziției, invocând acordurile bilaterale care obligă Rusia să mențină aceste locuri într-un mod respectuos. Pentru mulți, disputa nu este doar despre istorie, ci și despre prezentul geopolitic. Masacrul de la Katyn rămâne una dintre cele mai sensibile răni din relațiile ruso-poloneze, iar interpretarea sa continuă producă tensiune majoră între cele două state.