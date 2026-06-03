La Mița Biciclista prezintă o expoziție cu pictură românească strânsă în trei decenii

La Mița Biciclista – Stabiliment Creativ găzduiește expoziția „Colecționarii / Numai Pictura”, care prezintă colecția privată de pictură românească postrevoluționară a lui Daniel Ștefănică.

Proiectul este coordonat curatorial de Erwin Kessler, iar designul arhitectural este semnat de Attila Kim.

O selecție de lucrări din ultimele trei decenii

Printre artiștii ale căror lucrări sunt incluse în expoziție se numără Nicolae Comănescu, Gili Mocanu, Dumitru Gorzo, Ecaterina Vrana, Roman Tolici, Florin Tudor, Bogdan Vlăduță, Ștefan Ungureanu, George Anghelescu, Ioana-Carolina Ursa, Ciprian Paleologu, Codruța Cernea, Angela Bontaș, Tara von Neudorf, Simona Vilău, Adrian Preda, Suzana Dan, Anca Mureșan, Florin Ciulache, Alina Pențac și Cristian Todor.

Organizatorii spun că selecția oferă o panoramă a evoluției picturii românești de după 1989 și propune o alternativă la colecțiile instituționale clasice, prin prezentarea unei colecții private de artă contemporană.

Expoziția poate fi vizitată la La Mița Biciclista, în Piața Amzei, până la 31 iulie 2026. Programul de vizitare este joi și vineri, între orele 18:00 și 22:00, iar sâmbătă și duminică, între orele 12:00 și 22:00.