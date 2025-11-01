Rusia extinde lista cu europeni cărora li se interzice intrarea în țară

Într-un comunicat publicat vineri, Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat că ultimul pachet de sancțiuni adoptat de UE este „ilegitim”, la fel ca și restul pachetelor de sancțiuni adoptate.

Ca răspuns la „măsurile neprietenoase” adoptate de UE împotriva Federației Ruse, Ministerul rus al Externelor a precizat că țara își extinde lista de reprezentanți ai instituțiilor UE, state membre ale Uniunii sau chiar alte țări europene care au interdicție de intrare în Federația Rusă.

Pe această listă extinsă a Federației Ruse se află personalul agențiilor de securitate, al organismelor de stat, dar și comerciale, precum și cetățeni ai statelor membre ale UE, dar și ai altor țări occidentale care sunt responsabili de sprijinul militar acordat Ucrainei, notează European Pravda.

Recent, UE a adoptat în mod oficial cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Măsurile vizate includ interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia, care va intra în vigoare la șase luni de la adoptare pentru contractele pe termen scurt și de la 1 ianuarie 2027 pentru contractele pe termen lung.

Pachetul impune și sancțiuni împotriva altor 117 tancuri din flota fantomă, aducând numărul total al navelor sancționate la 558.

Următorul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, al 20-lea, ar urma să includă tarife suplimentare pentru mărfurile provenite din Rusia și Belarus, precum și restricții care vizează sectorul energetic și instituțiile financiare din Rusia.