Rusia încearcă să-și refacă influența în UE. Putin mizează pe un nou aliat după înfrângerea lui Orbán

Slovacia intenționează să reactiveze Comisia interguvernamentală ruso-slovacă, un mecanism de cooperare economică, științifică și tehnică suspendat după invazia Rusiei în Ucraina, relatează POLITICO.

Potrivit unui document redactat de ministrul rus al Științei și Învățământului Superior, Valeri Falkov, ministrul slovac de Externe, Juraj Blanár, a acceptat organizarea unei reuniuni la Moscova, în timpul unei videoconferințe din 20 august.

Premierul Robert Fico a anunțat că întâlnirea este programată pentru 25 noiembrie. Documentul rus, datat 10 septembrie, indica inițial perioada 26-27 octombrie.

Comisia nu s-a mai reunit din noiembrie 2021.

Putin caută noi aliați după înfrângerea lui Orbán

Reluarea cooperării vine după vizita lui Robert Fico la Moscova, pe 9 mai, când acesta s-a întâlnit cu Vladimir Putin.

Apropierea are loc și după înfrângerea lui Viktor Orbán la alegerile din Ungaria, în aprilie, rezultat în urma căruia liderul rus a pierdut unul dintre cei mai apropiați parteneri din UE.

Înainte de înfrângerea electorală, Orbán reactivase un mecanism similar de cooperare economică între Ungaria și Rusia. Guvernul succesorului său, Péter Magyar, nu a confirmat dacă reuniunile vor continua anul viitor.

Ministerul slovac de Externe a făcut trimitere la o declarație anterioară a lui Blanár, potrivit căreia Bratislava menține dialogul cu toate țările interesate de o cooperare pragmatică în beneficiul intereselor sale naționale.

Petrolul, gazele și combustibilul nuclear, priorități pentru Slovacia

Potrivit documentului obținut de POLITICO, Blanár și-a exprimat opoziția față de eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești în UE și a solicitat discutarea aprovizionării la reuniunea de la Moscova.

Reprezentanții slovaci au subliniat importanța continuării livrărilor de petrol prin conducta Drujba și au salutat transporturile regulate de combustibil nuclear pentru centralele țării.

Slovacia rămâne puternic dependentă de energia rusească, iar Fico susține că oprirea importurilor ar crește costurile.

Documentul, pe care POLITICO nu l-a putut verifica independent, dar care prezintă caracteristicile unei note ministeriale autentice, indică și posibilitatea extinderii cooperării în domenii precum cultura, turismul, agricultura și protecția mediului.

Pe agenda discuțiilor s-ar afla și situația Centrului Rus pentru Știință și Cultură din Bratislava, precum și restricțiile aplicate sportivilor ruși în competițiile internaționale.

Moscova folosește relațiile energetice pentru a-și consolida influența

Inițiativa amintește de apropierea dintre Rusia și Ungaria din perioada guvernării Orbán. În decembrie, cele două țări au convenit asupra unui plan în 12 puncte pentru extinderea cooperării în domeniul energiei, comerțului și culturii.

Potrivit POLITICO, apropierea Kremlinului de Fico arată cum Moscova poate utiliza relațiile energetice pentru a îndepărta anumite state membre de poziția comună a UE privind Ucraina.

Putin a discutat recent și cu Donald Trump despre furnizarea de motorină rusească pe piețele americane și internaționale, pentru reducerea prețurilor combustibililor. Un asemenea acord ar aduce venituri Moscovei și ar putea slăbi presiunile occidentale asupra Kremlinului.

Rămâne însă neclar dacă Rusia își poate respecta angajamentele, în condițiile în care Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești. Kievul susține că acestea au scos din funcțiune 51% din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia.