Rusia își consolidează rolul de mediator în Orientul Mijlociu și-și reafirmă sprijinul pentru soluția cu două state în regiune

Rusia „rămâne angajată” față de o soluție cu două state pentru conflictul israeliano-palestinian, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Rușii susțin că soluția cu două state este „singura modalitate posibilă de a găsi o rezolvare la acest conflict extrem de complex și de lungă durată, care se află acum probabil în etapa cea mai acută și tragică din întreaga sa istorie”, potrivit Sky News.

„Rămânem angajați față de rezoluțiile fundamentale ale Consiliului de Securitate al ONU și față de poziția internațională privind posibilitatea rezolvării problemei palestino-israeliene pe baza unei abordări cu două state”, a adăugat Peskov, într-un briefing la Moscova.

Declarațiile Kremlinului vin după ce mai multe țări occidentale au recunoscut oficial Palestina.