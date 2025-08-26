Rusia majorează exporturile de petrol în august după atacurile cu drone care au lovit rafinării

Rusia intenționează să crească exporturile de petrol din vestul țării la aproximativ 2 milioane de barili pe zi în august, față de planul inițial de 1,8 milioane de barili, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate situației.

Măsura vine după atacurile ucrainene asupra a zece rafinării rusești, care au afectat circa 17% din capacitatea de procesare națională, echivalentul a 1,1 milioane de barili pe zi.

Planificarea exporturilor rămâne incertă, având în vedere intensificarea atacurilor și întârzierile în reparații, ceea ce ar putea duce la noi modificări de volum.

„Atacurile sunt în desfășurare și termenele de reparație se schimbă zilnic. Nu este clar cât poate încărca Rusia în această lună sau următoarea”, a spus una dintre surse.

Exporturile sunt afectate și de loviturile asupra conductei Druzhba și a stației de pompare Unecha din regiunea Briansk, rută esențială pentru livrările către portul Ust-Luga.

Terminalul de acolo funcționează la jumătate din capacitatea de 700.000 de barili pe zi, iar volumele sunt deviate către porturile Novorossiisk și Primorsk.