Rusia neagă încălcarea spațiului aerian estonian

Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spațiul aerian estonian , după ce aeronavele NATO au interceptat vineri trei aeronave rusești, potrivit Le Figaro.

„Pe 19 septembrie (…) trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au efectuat un zbor planificat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad ”, enclava rusă dintre Lituania și Polonia, a anunțat ministerul pe Telegram.

„Zborul a avut loc în strictă conformitate cu regulile internaționale de utilizare a spațiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, fapt confirmat prin mijloace obiective de control ”, susține ministerul rus.

„În timpul zborului, aeronavele rusești nu au deviat de la ruta de zbor convenită și nu au încălcat spațiul aerian estonian ”, au declarat reprezentanții ministerului. Aceștia au adăugat că avioanele au zburat deasupra „apelor neutre ale Mării Baltice la o distanță de peste trei kilometri de insula Vaindloo” din Golful Finlandei.

Țara baltică a raportat vineri o încălcare a spațiului său aerian de către trei aeronave rusești , de o „îndrăzneală fără precedent” și a anunțat că va solicita NATO, din care este membră, să activeze articolul 4 din tratatul fondator al alianței, care prevede consultări între aliați în cazul unei amenințări la adresa unuia dintre ei.

Acest incident are loc într-un moment de tensiuni ridicate între Rusia și țările NATO.

Săptămâna trecută, aproximativ douăzeci de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, dintre care trei au fost doborâte de avioane poloneze și avioane F-35 olandeze, o premieră pentru NATO de la crearea sa în 1949. Câteva zile mai târziu, România a denunțat la rândul ei încălcarea spațiului său aerian de către o dronă rusească.