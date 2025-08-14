Rusia restricţionează apelurile pe WhatsApp şi Telegram. Ce motive invocă

„Pentru a combate infractorii, se iau măsuri pentru a restricţiona parţial apelurile către aceste aplicaţii de mesagerie străine (WhatsApp şi Telegram)”, a declarat Roskomnadzor, organismul de supraveghere a comunicaţiilor, citat de agenţiile de ştiri RIA şi TASS. Aplicaţiile de mesagerie au devenit „principalele servicii vocale utilizate pentru fraudă şi extorcare, precum şi pentru implicarea cetăţenilor ruşi în activităţi subversive şi teroriste”, a adăugat organismul de supraveghere.

Serviciile de securitate ruseşti au susţinut frecvent că Ucraina foloseşte Telegram pentru a recruta persoane sau a comite acte de sabotaj în Rusia.

Moscova doreşte ca platformele să ofere acces la date la cererea forţelor de ordine, nu doar pentru anchete de fraudă, ci şi pentru investigarea activităţilor pe care Rusia le descrie drept teroriste.

„Accesul la apelurile efectuate prin mesageria străină va fi restabilit după ce acestea vor începe să se conformeze legislaţiei ruse”, a declarat Ministerul Digital al Rusiei.

Într-o declaraţie transmisă AFP, Telegram a declarat că „combate activ utilizarea abuzivă a platformei sale, inclusiv îndemnurile la sabotaj sau violenţă, precum şi frauda” şi elimină „milioane de mesaje cu conţinut dăunător în fiecare zi”. De la lansarea ofensivei în Ucraina, Rusia a restricţionat drastic libertatea presei şi libertatea de exprimare online.

„WhatsApp este privat, criptat end-to-end şi sfidează încercările guvernului de a încălca dreptul oamenilor la o comunicare securizată, motiv pentru care Rusia încearcă să îl blocheze pentru peste 100 de milioane de ruşi”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al WhatsApp, deţinut de Meta .

Peste 100 de milioane de oameni din Rusia folosesc WhatsApp pentru mesaje şi apeluri, iar platforma este îngrijorată că acesta este un efort de a-i împinge către platforme mai vulnerabile la supravegherea guvernamentală, potrivit purtătorului de cuvânt.