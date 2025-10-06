Rusia salută declaraţia lui Trump privind oferta lui Putin de a menţine limitele nucleare

În septembrie, Putin a propus menţinerea voluntară, pentru un an, a restricţiilor privind armele nucleare strategice desfăşurate, prevăzute de Tratatul New START, ultimul acord de control al armelor dintre Rusia şi Statele Unite, care urmează să expire la 5 februarie 2026, potrivit Reuters.

Întrebat despre această propunere, Trump le-a declarat jurnaliştilor duminică că „mi se pare o idee bună”.

„Desigur, salutăm o asemenea declaraţie”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Considerăm că aceasta oferă deja motive de optimism, sugerând că Statele Unite vor susţine această iniţiativă a preşedintelui Putin”.

Rusia şi Statele Unite sunt, de departe, cele mai mari puteri nucleare, deţinând aproximativ 87% din totalul arsenalului nuclear mondial – suficient pentru a distruge planeta de mai multe ori.

Potrivit Federaţiei Oamenilor de Ştiinţă din Domeniul Atomic, Rusia are un total de 5.459 de focoase nucleare, iar Statele Unite 5.177.