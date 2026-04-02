Prima pagină » Știri externe » Rusia va cere Statelor Unite și Israelului un armistițiu în timp ce își evacuează personalul de la o centrală nucleară din Iran

Rusia va cere Statelor Unite și Israelului un armistițiu în timp ce își evacuează personalul de la o centrală nucleară din Iran

Rusia va solicita Statelor Unite și Israelului să asigure respectarea unui armistițiu în timp ce evacuează personal suplimentar rus de la centrala nucleară de la Bushehr din Iran, a relatat joi agenția de presă RIA, citată de Reuters.
Rusia va cere Statelor Unite și Israelului un armistițiu în timp ce își evacuează personalul de la o centrală nucleară din Iran
Andrei Rachieru
02 apr. 2026, 17:53

„Rutele de deplasare vor fi comunicate autorităților relevante din Israel și din Statele Unite, iar noi vom folosi toate canalele pentru a solicita respectarea strictă a armistițiului pe durata deplasării convoiului”, a declarat directorul corporației nucleare de stat a Rusiei, Rosatom, Alexei Lihaciov.

Lihaciov a precizat că o „ultimă etapă de evacuare”, care va implica aproximativ 200 de persoane, este programată provizoriu pentru săptămâna viitoare.

Rusia a construit reactorul nuclear iranian de la Bushehr, iar personalul Rosatom lucrează în prezent la construirea unor unități suplimentare ale centralei.

