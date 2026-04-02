Rusia va cere Statelor Unite și Israelului un armistițiu în timp ce își evacuează personalul de la o centrală nucleară din Iran

„Rutele de deplasare vor fi comunicate autorităților relevante din Israel și din Statele Unite, iar noi vom folosi toate canalele pentru a solicita respectarea strictă a armistițiului pe durata deplasării convoiului”, a declarat directorul corporației nucleare de stat a Rusiei, Rosatom, Alexei Lihaciov.
Lihaciov a precizat că o „ultimă etapă de evacuare”, care va implica aproximativ 200 de persoane, este programată provizoriu pentru săptămâna viitoare.
Rusia a construit reactorul nuclear iranian de la Bushehr, iar personalul Rosatom lucrează în prezent la construirea unor unități suplimentare ale centralei.