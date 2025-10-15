Sabotajul Nord Stream: Un tribunal italian blochează extrădarea unui ucrainean în Germania

Înalta Curte a Italiei a blocat miercuri extrădarea în Germania a unui ucrainean arestat în legătură cu sabotajul din 2022 al conductei de gaze Nord Stream care leagă Rusia de Europa de Vest, a relatat presa locală.

Curtea de Casație a anulat decizia unei curți de apel, trimițând cazul care îl implică pe Serhii Kuznietsov – acuzat de participarea la o celulă care a plantat explozibili pe conducta de gaze submarină din Marea Baltică în septembrie 2022 – înapoi unei noi instanțe pentru revizuire, potrivit acestor relatări din presă.