Scade popularitatea lui Trump? Doar 38% dintre americani susțin utilizarea trupelor militare în Washington

Sondajul de trei zile, care s-a încheiat duminică, a arătat că doar 38% dintre americani susțin utilizarea trupelor pentru menținerea ordinii în capitala SUA, iar 46% se opun. Restul nu erau siguri sau au refuzat să răspundă la întrebare.

Sprijinul a fost cel mai puternic în rândul republicanilor, 76% dintre aceștia susținând desfășurarea trupelor, față de doar 8% dintre democrați. În rândul persoanelor care nu se identifică cu niciunul dintre cele două partide, 28% s-au declarat în favoare, iar 51% s-au opus.

Diviziunea reflectă în mare măsură contururile partizane ale popularității generale a lui Trump, 40% dintre respondenții sondajului afirmând că aprobă performanța sa la Casa Albă, menținându-se la cel mai scăzut nivel al actualei sale administrații pentru trei sondaje consecutive începând cu sfârșitul lunii iulie.

Popularitatea lui Trump a scăzut de la revenirea sa la putere în ianuarie, când 47% dintre americani îl apreciau. Republicanul este susținut în mod copleșitor de membrii partidului său și disprețuit în mod copleșitor de democrați. Aproximativ două treimi dintre independenți îl dezaprobă.

El și-a urmărit cu agresivitate agenda pentru al doilea mandat, ordonând represiuni împotriva imigrației ilegale și o serie de războaie comerciale cu alte națiuni, în timp ce a îndreptat sistemul federal de justiție împotriva adversarilor săi politici.