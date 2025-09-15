Schimbări pe frontul ucrainean: Rusia înaintează în sud și est, Ucraina contraatacă în nord

În ultimele zile, frontul din Ucraina a suferit modificări semnificative, semn al intensificării luptelor și al unei mobilizări crescute de ambele părți. În timp ce trupele ruse au avansat în sudul și estul țării, armata Ucrainei a reușit să le respingă în nord, dar și să elibereze teritorii strategice în zona Dobropillia.

Situată în partea de nord-vest a regiunii Donețk, Dobropillia are o importanță tactică ridicată datorită poziției sale între orașele ocupate de Rusia din est și liniile de aprovizionare ucrainene dinspre vest. Localitatea Pankivka, recent eliberată cu sprijinul Gărzii Naționale, se află în apropierea acestui culoar operațional, explicând interesul ambelor tabere pentru controlul regiunii.

Rusia avansează pe trei fronturi în estul și sudul Ucrainei

Potrivit OSINT DeepState – care colectează informații despre evoluția războiului folosind informații din surse deschise, trupele ruse au ocupat localitatea Temyrivka, situată în regiunea Zaporojie, aproape de granițele administrative cu regiunile Dnipropetrovsk și Donețk. În plus, armata rusă a avansat spre localitatea Novoivanivka și la nord de orașul Kupiansk, din regiunea Harkiv.

„Inamicul a ocupat Temyrivka și a avansat și în Kupiansk, precum și lângă Novoivanivka,” a transmis DeepState într-un mesaj publicat luni, citat de Interfax-Ukraine.

Front instabil

Suprafața controlată de Rusia în zona de convergență a celor trei regiuni sudice s-a extins cu 25,48 kilometri pătrați în cele trei zile anterioare, în timp ce așa-numita „zonă gri” – teritoriile disputate sau sub control incert – a crescut cu 9,16 km².

Ucraina înregistrează câștiguri în alte părți ale frontului. În regiunea Sumî, trupele ucrainene au împins înapoi forțele ruse în apropierea satelor Kostiantynivka și Novokostiantynivka, recâștigând aproximativ 7,5 km², potrivit hărților DeepState.

Dar comandamentul rus a mutat întăriri semnificative în zonă: patru brigăzi de infanterie și un regiment de pușcași marini, în încercarea de a relansa ofensiva, a precizat sursa citată.

Statul Major al Ucrainei și Institutul pentru Studiul Războiului nu confirmă avansul rus în Kupiansk, raportând doar atacuri pe direcția nordică a orașului. În schimb, recunosc pierderea localității Temyrivka, pe care o marchează ca aflată sub control rusesc.