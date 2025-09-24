Prima pagină » Știri externe » Secretarul de stat al SUA s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Rusiei / Mesajul lui Trump pentru Vladimir Putin

Secretarul de stat al SUA s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Rusiei / Mesajul lui Trump pentru Vladimir Putin

Secretarul de Stat al Americii, Marco Rubio, s-a întâlnit cu Sergei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei. Discuțiile au loc pe fondul celei de-a 80-a întâlniri a Adunării Generale a ONU, desfășurată la New York.
Secretarul de stat al SUA s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Rusiei / Mesajul lui Trump pentru Vladimir Putin
Sursă foto: Telegram /Maria Zakharova
Daiana Rob
25 sept. 2025, 00:03, Știri externe

Anunțul a fost dat de purtătoarea de cuvânt a Ministrului de Externe al Rusiei, Maria Zakharova. Reprezentanta guvernului a postat fotografii din timpul întâlnirii pe canalul de Telegram, relatează Ukrainska Pravda. 

Potrivit agenției de presă TASS din Rusia, reuniunea dintre reprezentanții SUA și cei ai Rusiei a început fără discursuri de deschidere din partea delegațiilor. De asemenea, întâlnirea se desfășoară cu ușile închise.

În timpul întâlnirii, Secretarul de Stat al Americii, Marco Rubio, a reiterat Moscovei îndemnul președintelui Donald Trump de a înceta uciderile și de a soluționa pașnic, dar și durabil, Războiul din Ucraina. 