Secretarul de stat al SUA s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Rusiei / Mesajul lui Trump pentru Vladimir Putin

Secretarul de Stat al Americii, Marco Rubio, s-a întâlnit cu Sergei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei. Discuțiile au loc pe fondul celei de-a 80-a întâlniri a Adunării Generale a ONU, desfășurată la New York.