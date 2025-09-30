Secretarul general al ONU cere părților implicate să sprijine planul lui Trump pentru Gaza

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a îndemnat marți „toate părțile” să se angajeze în sprijinirea planului de pace pentru Gaza propus de președintele american Donald Trump, scrie Al Jazeera.

„Prioritatea noastră trebuie să fie reducerea suferinței uriașe cauzate de acest conflict”, a transmis purtătorul de cuvânt adjunct al ONU, Farhan Haq, citându-l pe Guterres.

Oficialul ONU a cerut o încetare imediată și permanentă a focului, acces umanitar neîngrădit pe tot teritoriul Gazei și eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor.

Guterres și-a exprimat speranța că aplicarea planului în 20 de puncte „va crea condițiile pentru realizarea soluției celor două state”, văzută ca singura cale durabilă pentru pacea în Orientul Mijlociu.

Donald Trump a prezentat luni un plan pentru pacea în Fâșia Gaza, care include eliberarea ostaticilor și demilitarizarea Hamas. Planul a fost aprobat de Benjamin Netanyahu și include 20 de puncte politice importante. După finalizarea întâlnirii, președintele american a spus că Israelul va continua acțiunile militare dacă Hamas nu acceptă propunerea.

Benjamin Netanyahu, care se afla la Casa Albă alături de Donald Trump, a spus că susține propunerea. Cu toate acestea, el a declarat că, dacă Hamas respinge documentul sau îl încalcă, „atunci Israelul își va termina treaba singur”.