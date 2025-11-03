Șeful forțelor armate germane vrea ca tinerii să fie evaluați pentru un eventual serviciu militar

Într-un interviu pentru RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), Breuer a afirmat că evaluarea întregii generații este esențială pentru a ști cine poate servi în armată.

„Din punct de vedere militar, este esențial ca întreaga generație să fie recrutată în fiecare caz. Numai astfel putem ști cine este disponibil și la cine putem apela în cazul unei apărări, pe care vrem să o prevenim”, a declarat Breuer pentru RND, scrie Deutsche Welle.

Oficialul german a avertizat că nimeni nu poate spune cu certitudine astăzi cum va arăta situația de securitate în următorii ani.

Afirmațiile lui Breuer vin în contextul în care și ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, dorește o recrutare la nivel național a tuturor tinerilor. Dacă numărul voluntarilor nu este suficient și cabinetul și Bundestagul decid recrutarea obligatorie, „i-am chema pe cei care sunt deosebit de calificați și motivați”, a spus Breuer.

Potrivit publicației Tagesschau, Bundestagul dezbate în prezent o nouă lege privind serviciul militar, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. În primă fază, serviciul militar va fi voluntar. Deputaţii din coaliţia guvernamentală a Germaniei au propus tragerea la sorţi a tinerilor în vederea evaluării, iar ulterior alegerea tot în mod aleatoriu a celor selectaţi pentru serviciul militar obligatoriu, dacă numărul de voluntari este insuficient.

Conform propriilor informații, armata germană are nevoie de 260.000 de soldați activi și 200.000 de rezerviști pentru a îndeplini cerințele NATO. În prezent, însă, are aproximativ 180.000 de soldați activi.