General-locotenentul Eyal Zamir afirmă că armata israeliană a creat condițiile necesare pentru un acord, iar acum decizia se află „în mâinile” prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

Marți, cabinetul de securitate al Israelului va discuta ultima propunere înaintată de mediatori regionali, acceptată de Hamas săptămâna trecută.

Aceasta vine după demonstrațiile în masă din Israel de la începutul lunii, când sute de mii de oameni s-au adunat la Tel Aviv, cerând sfârșitul războiului din Gaza și un acord care să asigure eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas.

Forumului Familiilor Ostaticilor și Persoanelor Dispărute a declarat că Zamir a exprimat „ceea ce majoritatea israelienilor cereau”, inclusiv un acord pentru a aduce acasă toți cei 50 de ostatici rămași, dintre care se crede că 20 sunt încă în viață, și încheierea războiului.

Grupul plănuiește o nouă zi de proteste în masă marți

Cea mai recentă propunere, venită de la mediatorii din Egipt și Qatar, se bazează pe un cadru propus de emisarul Statelor Unite, Steve Witkoff, în iunie. Propunerea prevede ca Hamas să elibereze aproximativ jumătate dintre ostatici în două etape, în cadrul unui armistițiu inițial de 60 de zile. De asemenea, ar urma să aibă loc negocieri pentru un armistițiu permanent.

Biroul lui Netanyahu a declarat anterior că Israelul va accepta un acord doar dacă „toți ostaticii vor fi eliberați simultan”. Benjamin Netanyahu a promis că va înfrânge Hamas și a ignorat criticile internaționale și ale lui Zamir privind planurile sale de extindere a războiului.

Potrivit presei israeliene, Zamir s-a opus unei ocupații totale, invocând riscul de a pune în pericol viața ostaticilor și de a suprasolicita armata epuizată din Gaza.

Săptămâna trecută, un monitor al foametei susținut de ONU a avertizat că în Gaza este foamete și că peste 500.000 de oameni se confruntă cu „înfometare, sărăcie extremă și moarte”. ONU și agențiile uminitare susțin că aceasta este o consecință directă a restricțiilor impuse de Israel pentru aprovizionarea cu alimente și ajutor.