Șeful ONU nu a vorbit cu Trump de trei săptămâni. Ce plan pregătește pentru Strâmtoarea Ormuz

Declarațiile șefului ONU au fost făcute într-un interviu exclusiv acordat publicației Politico.

Guterres se află la Bruxelles, unde a participat la reuniunea Consiliului European dedicată în mare parte războiului cu Iranul. El a declarat că ONU este în contact cu actorii-cheie din Golf și cu Consiliul European pentru a găsi o soluție privind Strâmtoarea Ormuz.

„Obiectivul meu principal este să văd dacă este posibil să se creeze în Strâmtoarea Ormuz condiții similare cu cele existente în trecut”, a spus Guterres, referindu-se la inițiativa privind Marea Neagră din iulie 2022.

Guterres și Ormuz: modelul Mării Negre, invocat ca precedent

Inițiativa din Marea Neagră a permis exporturile de alimente și îngrășăminte ucrainene printr-un coridor umanitar timp de un an. Rusia și-a retras sprijinul în iulie 2023, punând capăt acordului.

Guterres recunoaște că situația din Strâmtoarea Ormuz este diferită. El spune că ONU este pregătită să gestioneze un mecanism similar, dar preferă să colaboreze direct cu SUA și cu alte state.

Prin Strâmtoarea Ormuz trece aproximativ 20% din petrolul mondial. Conflictul dintre SUA, Israel și Iran a perturbat traficul maritim și a împins prețurile la energie la niveluri record.

Consiliul pentru Pace al lui Trump, criticat de Guterres

Secretarul general al ONU cooperează cu Consiliul pentru Pace din Gaza, lansat de Donald Trump în septembrie 2025. El salută obiectivul de reconstrucție a locuințelor și infrastructurii palestiniene.

Dincolo de acest obiectiv, Guterres pune la îndoială utilitatea consiliului. El îl descrie drept „un proiect personal al președintelui Trump, în care el deține controlul deplin”. Guterres avertizează că aceasta „nu este modalitatea eficientă de a aborda problemele dramatice cu care ne confruntăm”.

Calitatea de membru permanent în consiliu necesită o contribuție de un miliard de dolari. Marea Britanie, Canada, Franța și Germania s-au abținut. Rusia și China au refuzat să adere.

Întrebat dacă a vorbit cu Trump de la începutul crizei cu Iranul, Guterres a răspuns categoric: „Nu, nu, nu”,