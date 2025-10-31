Șeful Pentagonului, întâlnire cu miniștrii apărării din China și India la summitul Asiei de Sud-Est

Hegseth a declarat că i-a spus omologului său chinez Dong Jun că Statele Unite vor „apăra cu fermitate interesele sale” și vor menține echilibrul de putere în Indo-Pacific, exprimându-și în același timp îngrijorarea cu privire la activitățile Chinei în Marea Chinei de Sud și în jurul Taiwanului, zone aflate în dispută.

Hegseth a salutat ca „o piatră de temelie pentru stabilitatea și descurajarea regională” un nou cadru de cooperare în domeniul apărării pe 10 ani, pe care l-a semnat cu ministrul apărării indian Rajnath Singh, scrie Reuters.

De asemenea, se preconiza că vor discuta despre revizuirea planurilor Indiei de a cumpăra echipament militar american.

În contextul în care Washingtonul încearcă să contracareze asertivitatea crescândă a Chinei în regiune, Hegseth urmează să se întâlnească cu miniștrii apărării din Indonezia, Filipine și Thailanda, printre alții, a declarat un oficial, sub condiția anonimatului.

Delegații din Australia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud și Rusia participă la reuniunea miniștrilor apărării din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est.