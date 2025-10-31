Prima pagină » Știri externe » Șeful Pentagonului, întâlnire cu miniștrii apărării din China și India la summitul Asiei de Sud-Est

Șeful Pentagonului, întâlnire cu miniștrii apărării din China și India la summitul Asiei de Sud-Est

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a discutat vineri cu omologii săi din China și India, începând o serie de întâlniri față în față la summitul ASEAN privind apărarea din Malaezia, în contextul în care Washingtonul încearcă să consolideze legăturile regionale în materie de securitate.
Șeful Pentagonului, întâlnire cu miniștrii apărării din China și India la summitul Asiei de Sud-Est
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laura Buciu
31 oct. 2025, 07:55, Știri externe

Hegseth a declarat că i-a spus omologului său chinez Dong Jun că Statele Unite vor „apăra cu fermitate interesele sale” și vor menține echilibrul de putere în Indo-Pacific, exprimându-și în același timp îngrijorarea cu privire la activitățile Chinei în Marea Chinei de Sud și în jurul Taiwanului, zone aflate în dispută.

Hegseth a salutat ca „o piatră de temelie pentru stabilitatea și descurajarea regională” un nou cadru de cooperare în domeniul apărării pe 10 ani, pe care l-a semnat cu ministrul apărării indian Rajnath Singh, scrie Reuters.

De asemenea, se preconiza că vor discuta despre revizuirea planurilor Indiei de a cumpăra echipament militar american.

În contextul în care Washingtonul încearcă să contracareze asertivitatea crescândă a Chinei în regiune, Hegseth urmează să se întâlnească cu miniștrii apărării din Indonezia, Filipine și Thailanda, printre alții, a declarat un oficial, sub condiția anonimatului.

Delegații din Australia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud și Rusia participă la reuniunea miniștrilor apărării din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est.