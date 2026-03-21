Serbia reduce accizele la carburanți cu încă 40%

Anunțul a fost făcut chiar de șeful statului, Aleksandar Vučić, care a explicat că măsura a fost luată după creșterea accelerată a prețului petrolului, generată de conflictul din Orientul Mijlociu. Potrivit acestuia, legislația fiscală din Serbia permite reducerea accizelor la carburanți cu până la 20%, însă autoritățile au găsit o soluție pentru o scădere suplimentară, astfel încât să fie evitate șocurile de preț la pompă.

Acciza la benzină va scădea la 28,80 dinari/litru (0,24 euro), de la 72 de dinari (0,61 euro) înainte de 13 martie, iar pentru motorină la 29,62 dinari/litru (0,25 euro), de la 74,04 dinari (0,63 euro).

Reducerea accizelor va genera pierderi de aproximativ 103 milioane de euro pe lună pentru bugetul de stat. „Dacă durează două-trei luni, putem face față. Dacă se prelungește, va trebui să găsim soluții, inclusiv utilizarea rezervelor valutare”, a declarat Vučić, citat de SeeNews.

Motorină din rezerve, la preț redus

Pentru a limita impactul asupra bugetului, guvernul va pune la dispoziția companiilor petroliere 40.000 de tone de motorină din rezervele de stat ale Serbiei, la un preț redus de 180 de dinari/litru (aprox. 1,53 euro), astfel încât scăderea accizelor să nu fie anulată de scumpiri la pompă.

Rezervele Serbiei sunt estimate la 587,5 milioane metri cubi de gaze, 508.430 tone de motorină și 120.972 tone de benzină, suficiente pentru aproximativ 90 de zile de consum la nivel național.

Exporturile de carburanți, interzise

Guvernul a decis și prelungirea interdicției de export pentru motorină, benzină și țiței până la 2 aprilie, pentru a proteja piața internă.

Bugetul Serbiei pentru 2026 estimează venituri din accize pe produse petroliere de 244 miliarde de dinari (aproximativ 2,08 miliarde de euro), echivalentul a 10% din veniturile totale. Cu toate acestea, reducerea actuală va genera pierderi de aproximativ 103 milioane de euro pe lună.

Pentru săptămâna 20–27 martie, prețul maxim la pompă a fost stabilit la 212 dinari/litru (aprox. 1,80 euro) pentru motorină și 188 dinari/litru (aprox. 1,60 euro) pentru benzină, în creștere față de săptămâna anterioară.