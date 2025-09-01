Șoferii de camioane din Bosnia protestează blocând transportul de mărfuri

Protestele au fost declanșate după luni de negocieri fără rezultat între transportatori și autoritățile centrale și locale. Logistika acuză guvernul de taxe excesive și bariere administrative ce amenință supraviețuirea sectorului.

Coordonatorul principal al sindicatului, Velimir Peulić, a avertizat că sectorul transporturilor, evaluat la 4,7 miliarde de euro, este pus în pericol de birocrație și fiscalitate ridicată.

Una dintre problemele majore este limita de 90 de zile impusă șoferilor bosniaci pentru a putea lucra în Uniunea Europeană, din cele 180 de zile permise anual.

Restricția i-a determinat pe mulți transportatori să-și mute afacerile în Croația și Slovenia și a dus la plecarea șoferilor din țară.

Printre revendicări se numără rambursarea accizelor la carburanți, reducerea timpilor de așteptare la graniță și digitalizarea procedurilor pentru eliminarea cozilor și a birocrației.

Ministerul Comunicațiilor și Transporturilor a anunțat că a început să lucreze la simplificarea unor proceduri, care ar urma să fie finalizate luna viitoare.