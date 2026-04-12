Soldații israelieni au lovit vehicule ONU cu un tanc în Liban

Soldații israelieni au lovit duminică de două ori vehiculele forțelor de menținere a păcii ale ONU cu un tanc Merkava, provocând „daune semnificative” unuia dintre vehicule, a anunțat Forța Interimară a Națiunilor Unite din Liban (UNIFIL), potrivit Le Figaro.

În cursul săptămânii, „soldați israelieni au tras «focuri de avertisment» în zonă, lovind și avariind vehicule UNIFIL clar identificabile”, a mai indicat declarația lor, specificând că un foc de armă „a aterizat la un metru de un membru al Căștilor Albastre care coborâse din vehiculul său”.