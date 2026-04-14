Spania și China promit consolidarea relațiilor bilaterale în contextul unei „ordini mondiale în declin”

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a început luni o vizită de trei zile în China, cu scopul de a consolida legăturile comerciale cu a doua cea mai mare economie a lumii, într-o perioadă de relații tensionate dintre Madrid și Washington, notează Reuters.

În cadrul întâlnirii desfășurate marți la Beijing, Xi Jinping a subliniat că „în lumea de astăzi, haosul domnește, iar ordinea internațională este în declin” și a pledat pentru intensificarea comunicării și a încrederii reciproce pentru apărarea „statului de drept, apărarea comună a multilateralismului și protejarea păcii și dezvoltării globale”.

La rândul său, Pedro Sanchez a atras atenția asupra faptului că normele internaționale sunt tot mai des încălcate și a subliniat necesitatea unor relații mai strânse între China și UE. „Sunt mai necesare astăzi ca niciodată și, împreună, putem stabili o legătură și mai puternică între China și Uniunea Europeană”, spune șeful guvernului de la Madrid.

Vizita premierului spaniol are loc în contextul în care mai multe state occidentale, printre care Regatul Unit, Canada și Finlanda, încearcă să consolideze relațiile cu Beijingul, ca urmare a perturbării relațiilor diplomatice cu Statele Unite cauzate de deciziile administrației Trump.

Spania se numără printre statele europene care susțin extinderea relațiilor comerciale cu China și o abordare mai cooperantă, diferită de perspectiva Washingtonului, care consideră Beijingul un rival economic.