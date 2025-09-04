Spațiul aerian al Poloniei, încălcat de drone în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei

Incidentul survine la câteva săptămâni după ce o dronă rusească s-a prăbușit în estul Poloniei, fapt descris de oficiali ca o provocare deliberată.

„Am avut două încălcări ale spațiului aerian”, a spus Klisz într-o conferință de presă. „Aceste două încălcări au fost sub control deplin al forțelor naționale și al unităților din sistemul de apărare al statului”.

Dronele au părăsit teritoriul polonez fără să provoace pagube, a confirmat șeful Statului Major General, Wieslaw Kukula. Incidentul a avut loc în timp ce Rusia lansa un val masiv de atacuri cu drone și rachete asupra vestului și centrului Ucrainei, ceea ce probabil a determinat traversarea în Polonia.

Varșovia și-a plasat sistemele de apărare antiaeriană în stare de alertă maximă în timpul atacului. Avioane olandeze F-35 au asistat la patrularea spațiului aerian polonez, a precizat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate.

Polonia, membru NATO situat pe flancul estic al alianței, a acuzat în repetate rânduri Moscova că testează apărarea sa prin zboruri cu drone.