Spion rus, deconspirat de autoritățile ucrainene: pregătea atacuri cu bombe artizanale la Kiev

Autoritățile ucrainene au anunțat miercuri că au împiedicat o serie de atacuri teroriste planificate de un agent al serviciilor secrete ruse. Bărbatul intenționa să organizeze asasinate la comandă și explozii în locuri aglomerate din capitală, inclusiv într-o stație de metrou și în mai multe centre comerciale.

„Datorită acțiunilor preventive, au fost dejucate planurile inamicului și a fost identificat cel ce organiza crimele la comandă”, a comunicat Serviciului de Securitate al Ucrainei, citat de Interfax-Ukraine.

Rețea construită în Crimeea ocupată

Investigațiile au arătat că suspectul este un locuitor al Crimeei ocupate, care a început să colaboreze cu serviciile secrete ruse imediat după anexarea peninsulei. Acesta căuta persoane „cu aceleași convingeri” pentru a le recruta în rețeaua de informații, inclusiv cetățeni ucraineni care nu puteau fi înrolați în armată din diverse motive.

Explozibili pregătiți pentru orele de vârf

Anchetatorii au demonstrat tentativa de a trimite spre Kiev un agent recrutat în Crimeea, care urma să recupereze dintr-un depozit un pistol Makarov cu încărcătorul plin. „Serviciile secrete ruse i-au ordonat să folosească arma pentru a comite un asasinat asupra unei persoane publice din Kiev”, au precizat autoritățile. Totodată, acesta primise instrucțiuni pentru a confecționa dispozitive explozive improvizate, ascunse în rucsacuri și programate să fie detonate de la distanță, în orele de vârf.

„În acest fel, inamicul plănuia să răspândească panică printre locuitorii capitalei, pentru a destabiliza situația socio-politică din Kiev”, au explicat reprezentanții securității ucrainene.

Urmărit pentru trădare și terorism

Agentul a fost identificat înainte de a-și duce planurile la îndeplinire, iar toate contactele sale cu serviciile secrete ruse – realizate printr-un intermediar din Crimeea – au fost dovedite. Procurorii au formulat acuzații de trădare comisă sub lege marțială, act terorist și posesie ilegală de arme și explozibili împotriva suspectului, care se află pe teritoriul ocupat al Ucrainei.

Ancheta este în curs, iar autoritățile ucrainene desfășoară acțiuni ample pentru a-l aduce pe suspect în fața justiției și pentru a destructura întreaga rețea coordonată de serviciile ruse.