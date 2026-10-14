Starlink, „coloana vertebrală” a armatei ucrainene. De ce este atât de greu de înlocuit

Rețeaua Starlink, operată de compania SpaceX a lui Elon Musk, furnizează internet de mare viteză și reprezintă un instrument esențial pentru desfășurarea războiului modern, relatează BBC.

Ucraina folosește sistemul pentru comunicațiile dintre unitățile militare, coordonarea operațiunilor și controlul dronelor. Conexiunile prin satelit permit menținerea legăturii cu operatorii la distanțe mai mari decât rețelele radio convenționale și sunt mai puțin vulnerabile la bruiajul electronic.

Starlink conectează dronele, artileria și punctele de comandă

George Barros, director pentru inovație și analiză din surse deschise în cadrul Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), a descris Starlink drept „coloana vertebrală a comunicațiilor militare din Ucraina”.

Potrivit acestuia, sistemul este utilizat de forțele terestre, navale și aeriene și permite dronelor, artileriei și punctelor de comandă să funcționeze într-o rețea comună, în timp real.

Această tehnologie reduce intervalul dintre identificarea unei ținte și executarea unui atac, ceea ce poate oferi un avantaj important pe câmpul de luptă.

Tom Whittington, expert în război electronic și cercetător asociat la Royal United Services Institute (RUSI), a explicat pentru BBC că sistemul permite transferul unor volume mari de date, inclusiv imagini video, mesaje și apeluri vocale.

Spre deosebire de telefoanele mobile, Starlink nu depinde de infrastructura terestră obișnuită pentru a asigura aceste comunicații.

Un rol esențial în războiul cu drone

Starlink le permite operatorilor ucraineni să controleze dronele de la distanțe mari și să mențină conexiuni mai stabile, inclusiv în condițiile în care adversarul încearcă să perturbe comunicațiile.

Sistemul este deosebit de important pentru dronele interceptoare utilizate împotriva aparatelor rusești Shahed, inclusiv a celor propulsate de motoare cu reacție.

Aceste drone rusești pot depăși viteza de 318 km/h, motiv pentru care interceptarea lor necesită reacții rapide și comunicații fiabile.

Deși Starlink nu funcționează în interiorul Rusiei, dronele ucrainene pot folosi rețeaua de sateliți pentru a comunica cu operatorii în timpul atacurilor.

Potrivit experților citați de BBC, Ucraina nu dispune deocamdată de o alternativă care să poată înlocui rapid sistemul.

De ce restricțiile Starlink pot afecta operațiunile militare

Importanța rețelei a devenit și mai evidentă după introducerea unei limite de viteză de 160 km/h pentru dronele conectate la Starlink.

Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui Volodimir Zelenski, a declarat că măsura a perturbat deja anumite misiuni militare.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, restricția face aproape imposibilă folosirea dronelor conectate la rețea pentru urmărirea și interceptarea aparatelor rusești mult mai rapide.

Expertul Tom Whittington a precizat că limitarea afectează navigarea dronelor atât pe teritoriul controlat de Ucraina, cât și în zonele ocupate de Rusia.

Care este diferența dintre Starlink și Starshield

Controversa privind restricțiile a atras atenția și asupra Starshield, versiunea militară a sistemului, dezvoltată de SpaceX pentru Pentagon.

Elon Musk a precizat că cele două servicii sunt separate, deși utilizează în multe cazuri aceeași tehnologie de sateliți.

„Sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul Statelor Unite. Orice limitări privind viteza sau utilizarea sunt decise de armata americană și, în ultimă instanță, de președintele Statelor Unite”, a transmis Musk pe X.

În schimb, Starlink este un serviciu comercial controlat de SpaceX, a cărui utilizare este limitată, potrivit miliardarului, la activități civile sau defensive.

Comunicațiile prin satelit ale SpaceX au devenit vitale pentru operațiunile militare de la începutul invaziei ruse pe scară largă, în 2022, într-un conflict în care Moscova controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei.