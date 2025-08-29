Statele membre ale UE: Rusia trebuie să oprească crimele şi să demonstreze dorinţă reală de pace

26 de state membre ale Uniunii Europene au semnat o nouă declaraţie emisă de şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, condamnând atacul Rusiei asupra Kievului de joi şi criticând „natura iresponsabilă a atacurilor Rusiei şi lipsa de respect faţă de dreptul internaţional”.

Grupul, care include toate statele membre UE, cu excepţia Ungariei, care refuză frecvent să susţină declaraţii critice la adresa Rusiei, a subliniat că „atacurile intenţionate împotriva civililor şi obiectivelor non-militare sunt crime de război” şi a avertizat că „toţi comandanţii, autorii şi complicii acestor grave încălcări ale dreptului internaţional umanitar vor fi traşi la răspundere”.

„Aceste crime nu fac decât să ne întărească hotărârea şi angajamentul de a sprijini Ucraina şi poporul său în apărarea împotriva Rusiei şi în urmărirea unei păci cuprinzătoare, juste şi durabile”, se arată în declaraţie, promiţând să „continue şi să intensifice” sprijinul pentru Ucraina şi să „accelereze” lucrul la noi sancţiuni împotriva Rusiei.