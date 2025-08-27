Statele Unite ale Americii felicită Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenţei

În mesajul publicat de Departamentul de Stat, Rubio a subliniat că, de la câştigarea libertăţii de către Moldova, cele două state au cooperat pentru a promova securitatea, democraţia şi dezvoltarea economică. „Statele Unite apreciază parteneriatul nostru puternic cu Republica Moldova. Rămânem hotărâţi să colaborăm pentru a încuraja dialogul deschis, a promova creşterea economică şi a susţine suveranitatea naţională”, se arată în mesajul diplomaţiei americane.

Rubio a mai adăugat: „Statele Unite şi Republica Moldova împărtăşesc un angajament ferm de a construi un viitor mai sigur, mai puternic şi mai prosper. În această zi specială, onorăm rezilienţa şi determinarea poporului moldovenesc şi aşteptăm cu nerăbdare să aprofundăm parteneriatul nostru în anii următori”.