Statele Unite și China vor discuta despre exporturi și posibile tarife vamale

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, se vor întâlni cu vicepremierul chinez He Lifeng pentru a găsi o soluție după ce Trump a amenințat cu noi tarife de 100% asupra produselor chinezești și alte restricții comerciale începând cu 1 noiembrie, ca represalii pentru controlul extins al Chinei asupra exporturilor de magneți și minerale rare.

Discuțiile, care vor începe sâmbătă, în marja summitului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est din capitala Malaeziei, sunt a cincea întâlnire dintre He, Bessent și Greer din luna mai, mutându-se din orașele europene într-un important exportator asiatic dependent atât de China, cât și de SUA, potrivit Reuters.

În discuție: pământuri rare

Discuțiile se concentrează din nou pe strângerea de gât a Chinei asupra aprovizionării globale cu minerale și magneți din pământuri rare, esențiali pentru producția de înaltă tehnologie, pe care Beijingul le-a folosit ca pârghie eficientă împotriva Washingtonului.

În aprilie, Trump a impus noi tarife asupra importurilor chinezești, care au crescut rapid până la rate de trei cifre pentru ambele părți, iar Beijingul a întrerupt aprovizionarea cu pământuri rare către cumpărătorii americani, o măsură care a amenințat să oprească producția americană de vehicule electrice, semiconductori și sisteme de armament.

Prima întâlnire a lui Bessent și Greer cu He la Geneva, în mai, a dus la o armistițiu de 90 de zile, care a redus drastic tarifele la aproximativ 55% din partea SUA și 10% din partea Chinei și a reluat fluxul de magneți. Termenii au fost rafinați la Londra și Stockholm, iar discuțiile din septembrie de la Madrid au dus la un acord de transfer al aplicației chineze de videoclipuri scurte TikTok către controlul proprietății americane.

Însă armistițiul fragil s-a destrămat două săptămâni mai târziu, când Departamentul Comerțului al SUA a extins considerabil lista neagră a exporturilor americane pentru a include automat firmele deținute în proporție de peste 50% de companii care se aflau deja pe listă, interzicând exporturile americane către alte mii de firme chineze.

Riposta Chinei

China a ripostat cu noile controale globale asupra exporturilor de pământuri rare pe 10 octombrie, cu scopul de a împiedica utilizarea acestora în sisteme militare, impunând licențe de export pentru produsele care utilizează pământuri rare chinezești sau tehnologii de rafinare, extracție sau prelucrare a pământurilor rare dezvoltate de firme chinezești.

Bessent și Greer au criticat mișcarea Chinei ca fiind o „acaparare a puterii asupra lanțului global de aprovizionare” și au promis că SUA și aliații săi nu vor accepta restricțiile. Reuters a raportat că administrația Trump ia în considerare un plan de a mări miza prin restricționarea unei game amețitoare de exporturi de software către China, de la laptopuri la motoare cu reacție, potrivit unor surse familiarizate cu deliberările.