Statele Unite vor reîncepe testele nucleare. Rusia așteaptă clarificări: Uniunea Sovietică a efectuat ultimul test în 1990

La sfârșitul lunii octombrie, Trump a ordonat testarea armelor nucleare în Statele Unite, afirmând că SUA nu pot rămâne în urma Rusiei și Chinei.

Peskov a declarat că nici Rusia, nici China nu au reluat testele. „Încă așteptăm o clarificare din partea americană, deoarece nici Rusia, nici China nu au reluat testele nucleare”, a declarat Peskov pentru televiziunea RT, potrivit TASS.

„Pur și simplu nu putem spune în acest moment ce anume are în minte președintele SUA”.

Peskov a afirmat că atât Rusia, cât și China rămân angajate în respectarea prevederilor Tratatului de interzicere totală a testelor nucleare.

El a declarat anterior că Moscova nu înțelege afirmația lui Trump potrivit căreia alte țări sunt implicate în teste nucleare, deoarece nu are cunoștință de astfel de teste.

Președintele rus Vladimir Putin, care comandă cel mai mare arsenal nuclear din lume, a declarat în repetate rânduri că, dacă vreo țară va continua testele nucleare, Rusia va face același lucru.

Rusia post-sovietică nu a testat niciodată o armă nucleară. Uniunea Sovietică a efectuat ultimul test în 1990, Statele Unite în 1992 și China în 1996.

În declarațiile făcute reporterilor, Trump a reafirmat că SUA vor relua testele nucleare, dar nu a răspuns direct când a fost întrebat dacă acestea vor include și testele nucleare subterane, care erau obișnuite în timpul Războiului Rece.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat duminică că testele nucleare ordonate de Trump nu vor implica explozii nucleare în acest moment, ci mai degrabă „teste de sistem”.

Wright, a cărui agenție este responsabilă de testarea armelor nucleare americane, a spus că testele implică toate celelalte părți ale unei arme nucleare pentru a se asigura că funcționează.