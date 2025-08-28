Studiu: Schimbările climatice au agravat incendiile mortale din Turcia, Grecia și Cipru

Schimbările climatice care au generat temperaturi caniculare și precipitații în scădere au făcut ca incendiile masive de vegetație din Turcia, Grecia și Cipru din această vară să ardă mult mai violent, arată un nou studiu publicat joi, potrivit AP.

Studiul realizat de World Weather Attribution (WWA) a constatat că incendiile care au ucis 20 de persoane, au forțat 80.000 să evacueze și au ars peste 1 milion de hectare (2,47 milioane de acri) au fost cu 22% mai intense în 2025, cel mai grav an înregistrat pentru incendii de vegetație în Europa.

Descoperiri „îngrijorătoare”

Sutele de incendii care au izbucnit în Mediterana de Est în iunie și iulie au fost alimentate de temperaturi de peste 40 de grade Celsius, condiții extrem de uscate și vânturi puternice.

WWA, un grup de cercetători care examinează dacă și în ce măsură evenimentele meteorologice extreme sunt legate de schimbările climatice, și-a numit descoperirile „îngrijorătoare”.

„Studiul nostru găsește un semnal extrem de puternic al schimbărilor climatice către condiții meteo mai calde și mai uscate”, a declarat Theodore Keeping, cercetător la Centrul de Politici de Mediu de la Imperial College din London.

Precipitațiile de iarnă dinaintea incendiilor au scăzut cu aproximativ 14% de la era preindustrială

„Astăzi, cu 1,3 grade C de încălzire, vedem noi extreme în comportamentul incendiilor de vegetație care i-au împins pe pompieri la limită. Dar ne îndreptăm către până la 3 grade C în acest secol, cu excepția cazului în care țările fac tranziția mai rapid de la combustibilii fosili”, a spus Keeping.

Studiul a constatat că precipitațiile de iarnă dinaintea incendiilor au scăzut cu aproximativ 14% de la era preindustrială, când a început o dependență mare de combustibilii fosili.

De asemenea, a determinat că, din cauza schimbărilor climatice, perioadele de o săptămână cu aer uscat și cald care pregătește vegetația să ardă sunt acum de 13 ori mai probabile.

„Sunt necesare mai multe studii pentru a înțelege cum modelele de vânt ating viteze mai mari”

Analiza a găsit, de asemenea, o creștere a intensității sistemelor de înaltă presiune care au întărit vânturile extreme nordice, care au intensificat incendiile de vegetație.

Gavriil Xanthopoulos, director de cercetare la Institutul de Ecosisteme Forestiere Mediteraneene al Organizației Agricole Elene din Grecia, a spus că pompierii obișnuiau să poată aștepta ca astfel de vânturi să se potolească pentru a controla incendiile.

„Se pare că nu se mai pot baza pe acest model”, a spus Xanthopoulos. Sunt necesare mai multe studii pentru a înțelege cum modelele de vânt ating viteze mari mai des, a adăugat el.