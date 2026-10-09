SUA, acuzate de presiuni asupra UE pentru a opri o dezbatere despre dezinformarea americană

Lituania, serviciul diplomatic al Uniunii Europene și autoritățile canadiene figurau inițial printre susținătorii unei conferințe organizate de organizația neguvernamentală EU DisinfoLab, dar și-au retras sprijinul după intervențiile diplomatice americane, potrivit relatărilor din presa europeană, sintetizate de rapporteur.com

Disputa a izbucnit în jurul conferinței „Disinfo”, organizată de EU DisinfoLab, o organizație non-profit finanțată de Uniunea Europeană.

Lituania și-ar fi exprimat nemulțumirea față de panel

Unul dintre paneluri urma să analizeze dacă Statele Unite au devenit o amenințare pentru Europa prin practici de manipulare și ingerință străină în spațiul informațional, cunoscute prin acronimul FIMI.

Printre instituțiile și autoritățile prezentate inițial drept susținători ai evenimentului se numărau Ministerul de Externe al Lituaniei, Global Affairs Canada și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), structura diplomatică a UE.

Potrivit publicației Rapporteur și relatărilor ulterioare din The Guardian, sprijinul a fost retras după contacte cu Departamentul de Stat al SUA.

Un oficial american a declarat pentru Rapporteur că Lituania și-ar fi exprimat nemulțumirea față de panel, argumentând că discuția ar trebui să se concentreze asupra amenințărilor reale reprezentate de Rusia, nu asupra Statelor Unite.

Guvernul lituanian nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Eurodeputații critică reacția instituțiilor europene

Alexandra Geese, eurodeputată germană din grupul Verzilor, a descris presupusa intervenție americană drept „ingerință străină”.

„Să faci presiuni asupra guvernelor europene pentru a renunța la o conferință despre dezinformare, ca să ascunzi propriul rol în răspândirea dezinformării nu este diplomație. Este ingerință străină, iar Europa ar trebui să o numească astfel”, a declarat ea pentru Rapporteur.

Chloé Ridel, eurodeputată franceză din grupul Socialiștilor și Democraților, a susținut că episodul arată că Europa cedează presiunilor Washingtonului.

Ea a criticat și ceea ce a descris drept o relație de subordonare față de SUA.

La rândul său, Arash Saeidi, eurodeputat francez din grupul Stângii, a pus sub semnul întrebării consecvența Comisiei Europene în apărarea suveranității europene și în combaterea ingerințelor străine.

Nu toți eurodeputații au împărtășit însă această interpretare

Tomas Tobé, vicepreședinte al Partidului Popular European, cel mai mare grup din Parlamentul European, a declarat că UE ar trebui să rămână concentrată asupra amenințărilor provenite din Rusia și din alte state ostile.

Rihards Kols, eurodeputat leton din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, a afirmat că poate înțelege obiecțiile unui aliat față de o formulare pe care o consideră nedreaptă.

El a subliniat însă că acuzațiile de manipulare informațională trebuie susținute de dovezi și că o conferință a unei organizații neguvernamentale ar trebui să poată aborda inclusiv subiecte incomode pentru aliați.

Washingtonul respinge comparația cu Rusia și China

Administrația americană a criticat ideea de a descrie SUA drept o amenințare FIMI. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat pentru Rapporteur că retragerea sprijinului de către aliații europeni nu ar trebui să surprindă pe nimeni.

Potrivit oficialului american, aplicarea unui termen folosit în mod obișnuit pentru operațiunile de influență ale adversarilor la adresa Statelor Unite subminează obiectivele comune.

În terminologia instituțiilor europene, FIMI desemnează comportamente coordonate și înșelătoare asociate intereselor unor state străine. Activitatea UE în acest domeniu s-a concentrat în special asupra operațiunilor atribuite Rusiei și Chinei.

Controversa evidențiază divergențele dintre Washington și Bruxelles privind definirea dezinformării și limitele măsurilor de combatere a acesteia. În timp ce instituțiile europene pun accentul pe riscurile manipulării informaționale susținute de state, administrația americană avertizează că astfel de inițiative pot afecta libertatea de exprimare.