SUA alocă 230 de milioane de dolari Libanului pentru dezarmarea grupării Hezbollah

Din suma totală, 190 de milioane de dolari vor merge către Forțele Armate Libaneze, iar 40 de milioane către Forțele de Securitate Internă (Poliție, Jandarmerie), au declarat surse pentru Reuters.

Fondurile au fost trimise înainte de încheierea anului fiscal, pe 30 septembrie și s-a realizat într-un context în care administrația Trump a redus considerabil alte programe de asistență externă.

Departamentul de Stat a transmis că sprijinul american ajută forțele libaneze „să afirme suveranitatea Libanului pe întreg teritoriul și să implementeze Rezoluția 1701 a Consiliului de Securitate al ONU”, rezoluție adoptată în 2006, care a pus capăt războiului dintre Israel și Hezbollah.

La începutul lunii august, președintele Joseph Aoun și premierul Nawaf Salam au cerut armatei să elaboreze un plan prin care gruparea militantă Hezbollah să fie dezarmată.