Un atac cu drone israeliene a ucis 5 persoane, dintre care 3 copii, în sudul Libanului. Israelul țintise un militant Hezbollah

Armata israeliană a declarat că ținta era un militant Hezbollah și că acesta „opera din interiorul populației civile”. A recunoscut că au fost uciși civili și că investighează incidentul, transmite AP.

Israelul afirmă frecvent că țintește militanții Hezbollah sau infrastructura din regiunea sudică devastată a micuței țări.

Hezbollah a revendicat doar o singură dată atacul peste graniță de la încetarea focului, dar Israelul afirmă că grupul militant încearcă să-și reconstruiască capacitățile.

Președintele Parlamentului libanez, Nabih Berri, a declarat că patru dintre cei uciși, cei trei copii și tatăl lor, aveau cetățenie americană. Departamentul de Stat al SUA a declarat însă că niciunul dintre cei cinci nu părea să fie cetățean american, dar că situația era încă „fluidă”.

De la încheierea acordului de încetare a focului în noiembrie, care a pus capăt războiului de câteva luni dintre Israel și gruparea militantă Hezbollah, Israelul a continuat să lanseze atacuri aproape zilnice asupra sudului și estului Libanului.

Hezbollah refuză să depună armele

Oficialii libanezi au avertizat că atacurile continue pun în pericol eforturile recente ale țării de a dezarma grupul și ar putea destabiliza țara. Hezbollah a susținut că nu mai are prezență militară la sud de râul Litani și a refuzat să discute despre dezarmare fără ca Israelul să înceteze atacurile și să se retragă din teritoriul sudic al Libanului.

Președintele Joseph Aoun, care a aterizat mai devreme la New York înaintea Adunării Generale a Națiunilor Unite, a condamnat atacul și a cerut comunității internaționale să exercite presiuni asupra Israelului pentru a-l determina să înceteze. Aoun, alături de prim-ministrul Nawaf Salam, a aprobat luna trecută un acord care prevede dezarmarea treptată a Hezbollah.

Războiul de câteva luni dintre Hezbollah și Israel a provocat moartea a aproximativ 4.000 de persoane în Liban și strămutarea locuitorilor din sudul și estul Libanului.

Oficialii Hezbollah spun că atacurile în curs justifică refuzul lor de a renunța la arme și susțin că acordul de încetare a focului și mecanismul de monitorizare cu Statele Unite, Franța și forțele de menținere a păcii ale Națiunilor Unite sunt ineficiente.

În conformitate cu încetarea focului negociată de Washington, atât gruparea militantă Hezbollah, cât și Israelul trebuiau să își retragă forțele din sudul Libanului și să înceteze atacurile reciproce. Forțele israeliene continuă să ocupe cinci puncte libaneze situate pe culmile dealurilor de la graniță.